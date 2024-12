Gatito Fernández acerta com o Cerro Porteño e Botafogo liga o alerta para provável desmanche

"Gatito Fernández volta para casa". Foi assim que o Cerro Porteño, do Paraguai, anunciou nesta quarta-feira o retorno do experiente goleiro de 36 anos, que defendeu o Botafogo nas últimas oito temporadas. Seu contrato com o atual campeão nacional e continental se encerra no próximo dia 31 e as partes negociavam a renovação do vínculo.

Formado nas categorias de base do clube paraguaio, Gatito estreou no profissional em 2009, antes de ser emprestado para o Estudiantes e o Racing, da Argentina, e Utrecht, da Holanda. Ele chegou ao Brasil em 2014, contratado pelo Vitória, e ainda defendeu o Figueirense antes de vestir a camisa do Botafogo, clube que defendeu em 218 oportunidades desde 2017.

Apesar de ser considerado um ídolo da torcida alvinegra, o paraguaio perdeu espaço nas últimas temporadas, sendo reserva de Lucas Perri, em 2023, e de John, neste ano. No Botafogo, Gatito conquistou em 2024 a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, além da Série B nacional em 2021, embora não tenha atuado naquele ano por causa de uma lesão no joelho, e o Campeonato Carioca de 2018.