Em um final dramático, Minnesota Timberwolves segura vitória sobre o Dallas Mavericks na NBA

No encontro, a ausência de Doncic abalou o Dallas, que viu o adversário abrir larga vantagem. O Minnesota dominou todas as ações e chegou ao final do terceiro quarto com 90 a 68 no marcador. No entanto, quando tudo parecia que o jogo estava decidido, o quarto final mudou o cenário do duelo.

Kyrie Irving assumiu o protagonismo e comandou uma reação que parecia impossível de acontecer. A atuação do jogador empolgou a torcida que passou a fazer pressão nas arquibancadas. A diferença caiu para apenas dois pontos aumentando o clima de tensão. No entanto, uma cesta de Edwards foi assinalada perto do fim, definindo o placar de 105 a 99 a favor do Minnesota American Airlines Center.