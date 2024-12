Bridges comanda vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs em rodada de Natal da NBA

Com Karl-Anthony Towns fez a diferença e o New York Knicks abriu uma pequena vantagem. Levando a melhor nos rebotes ofensivos, o time da casa soube suportar a pressão do rival no fim do primeiro quarto e terminou os primeiros doze minutos com 28 a 27 a favor.

O segundo quarto, porém, apresentou uma evolução por parte dos Spurs, que contou com um Victor Wembanyama inspirado. Agressivo na luta pela posse de bola, e com a mão calibrada nos arremessos, o ala-pivô ajudou a sua equipe a liderar o confronto. Com 24 pontos e onze rebotes, ele foi fundamental para os Spurs terminarem essa segunda fase do duelo com uma vantagem de sete pontos (58 a 51).

Foi a partir do terceiro quarto que a estrela de Bridges começou a brilhar. Ele fez a cesta e sofreu a falta que deixou tudo igual: 83 a 83. Na sequência, deu um toco em Stephen Castle e teve forças para ir ao ataque e acertar uma cesta de três.

O final do duelo girou em cima de Wembanyama e Bridges. Em meio aos chutes certeiros do jogador francês dos Spurs, Bridges foi a válvula de escape dos Knicks. Foi dele a cesta que abriu a vantagem para 116 a 111. Apesar da resposta dos visitantes (a franquia de San Antonio voltou a movimentar o placar, mas parou nos 114 pontos) o triunfo ficou nas mãos dos donos da casa.