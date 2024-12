Bia Haddad se anima com United Cup, e espera deixar legado para os jovens

Tenista número 1 do Brasil e 17ª do mundo, Beatriz Haddad Maia afirmou que espera ser uma referência para as crianças não apenas no tênis, mas também com atitudes fora das quadras e ajudando as pessoas.

"Quando a gente fala de referência, não é só no tênis. Para mim, isso diz mais sobre o caráter, sobre os valores, sobre o quanto a gente consegue deixar de legado e impactar outras pessoas", comentou a paulista em entrevista ao canal NSports.

A atleta de 28 anos chegou ao top 10 do ranking da WTA e alcançou resultados importantes neste ano, como o título do WTA 500 de Seul, o segundo lugar no WTA 250 de Cleveland, além das quartas de final do US Open e de liderar o Brasil na classificação aos qualifiers da Billie Jean King Cup, que serão disputados em 2025.