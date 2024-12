Ronaldo articula candidatura na CBF em meio à crise nos bastidores e com Ednaldo sob pressão

Sua ideia é apresentar às federações estaduais "um projeto de investimento privado nunca antes visto para o crescimento sustentável do esporte em cada estado do país" e "reconstruir a credibilidade da entidade máxima do futebol brasileiro, com a nossa velha paixão nos novos tempos", porque, segundo o Fenômeno, o respeito do futebol brasileiro precisa ser resgatado.

No dia seguinte, o ex-jogador apareceu novamente na grade da Globo, participando do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, comentando a nova empreitada. Para alinhar a aparição no canal de maior audiência do País, Ronaldo se encontrou em um almoço com Paulo Marinho, diretor-executivo do Grupo Globo, na sede da emissora, no Rio de Janeiro.

O encontro foi alinhavado por Rodrigo Paiva, amigo de longa data do Fenômeno. Paiva foi por anos assessor de imprensa do ex-jogador e era até a semana passada chefão da comunicação da CBF. Foi demitido pelo presidente Ednaldo Rodrigues na última quarta-feira, justamente por acompanhar Ronaldo em sua agenda de campanha como opositor de Ednaldo.

Em sua carta de demissão são citados "fatos e circunstâncias que vieram publicamente à tona nesta data", em referência ao dia 18 de dezembro, quando surgiram rumores de um possível retorno do profissional ao Flamengo - ele deve assumir um cargo no departamento de comunicação do clube - além do envolvimento de seu nome em um processo de assédio movido por uma ex-funcionária contra a CBF.

EM BUSCA DE APOIO

Ronaldo se lançou pré-candidato e, desde então, tem buscado apoio para tornar viável sua candidatura. O ex-jogador da seleção brasileira necessita do apoio de pelo menos quatro das 27 federações, e de quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sem isso, ele sequer entra na disputa. Pelas regras eleitorais da CBF, na eleição presidencial, o voto das federações tem peso três. Dos clubes da Série A é dois e dos clubes da Série B, um. Logo, é possível ganhar o pleito só com os votos das federações.