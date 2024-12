Presidente Julio Casares antecipa acerto com Oscar e São Paulo oficializa 'super reforço'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou nesta terça-feira, véspera de Natal, que o meia Oscar será reforço do clube para a temporada 2025. O mandatário fez o anúncio em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram. O anúncio já era esperado desde o fim de semana e foi oficializado pelo clube minutos depois.

Julio Casares publicou uma foto ao lado de Oscar e escreveu as hashtags #superreforço e #juntospelosaopaulo. O jogador tem 33 anos e estava no Shanghai Port, da China, onde ficou por oito anos. "Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana... Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025!", escreveu Casares, citando as roupas semelhantes de ambos.

Depois da publicação, a conta oficial do clube oficializou a chegada do reforço com um vídeo que brincava com o cinema: "E o Oscar vai para...". O próprio jogador respondeu: "São Paulo".