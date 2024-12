Pogba no Corinthians? 'Pista' em foto do clube empolga torcida no Natal

Uma postagem do Corinthians nesta terça-feira, véspera de Natal, nas redes sociais, voltou a agitar os torcedores quanto a possível chegada do francês Paul Pogba. O nome do volante tem sido especulado no clube paulista nas últimas semanas.

No post das redes sociais do Corinthians, um dos enfeites da árvore de Natal é o mascote dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, disputados na França. O objeto na árvore foi visto como um "sinal" por torcedores corintianos, o associando com o jogador francês. Paul Pogba, assim, poderia ser o presente de Natal.