Oscar festeja volta ao São Paulo e fala em 'conquistar grandes coisas' no clube

O meia Oscar celebrou o acerto com o São Paulo nesta terça-feira. O jogador foi anunciado oficialmente como reforço do clube tricolor nesta véspera de Natal. O atleta foi revelado pelo clube paulista e retorna à equipe depois de 14 anos. O meia estava no Shanghai Port, da China, e aceitou voltar ao futebol brasileiro.

"Estou feliz de voltar ao Brasil e poder jogar no São Paulo, que é o clube onde comecei, fiz a minha base e me revelou. Estou feliz com essa possibilidade de retornar, a minha família também. Agradeço pelo carinho que recebi nas redes sociais nos últimos dias, e farei o meu melhor para conquistarmos grandes coisas juntos", disse Oscar ao site oficial do São Paulo.

O presidente Julio Casares fez muitos elogios ao novo reforço. O mandatário do São Paulo revelou que já conversava com Oscar sobre um possível retorno há meses.