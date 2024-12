João Fonseca tem pais 'gestores profissionais', patrocínio de peso e equipe técnica consolidada

Se Fonseca conseguirá igualar títulos e status de Sinner e Alcaraz no futuro, é impossível prever. O presente do tenista, por outro lado, já conta com estrutura incomum para atletas desta idade no tênis nacional. Fonseca tem uma equipe consolidada, encabeçada pelo técnico Guilherme Teixeira, com o apoio do fisioterapeuta Egídio Magalhães Júnior e do preparador físico Emmanuel Jimenez.

Pelo menos dois deles acompanham Fonseca em todos os torneios do calendário, o que é quase um luxo no tênis brasileiro. Para feito de comparação, Beatriz Haddad Maia, número 1 do Brasil e Top 20 do mundo, precisou de anos de circuito para ter uma equipe que a acompanhasse em quase todas competições.

Os impedimentos são, como de costume, os custos elevados de bancar dois ou três profissionais em torneios pela Europa, Ásia e Estados Unidos. O tenista precisa bancar passagens aéreas, diárias de hotel, alimentação, transporte local, além do próprio salário, dos membros de sua equipe. E tudo isso com um câmbio nada favorável.

Com seu técnico, Fonseca já tem uma relação estabelecida no circuito. Guilherme Teixeira trabalha com o adolescente desde os 12 anos da idade. "O Guilherme é quase um pai pra mim. Tive a sorte de conhecê-lo quando eu tinha 12 anos e treinava no Country Club (de Ipanema, no Rio de Janeiro)", conta o tenista. "Converso com ele sobre qualquer coisa, só tenho a agradecer por tê-lo na minha vida. Essa relação entre técnico e jogador é muito importante para os dois, não só para o atleta."

Em razão da idade do seu pupilo, Teixeira orienta até mesmo a relação de Fonseca com as redes sociais. "Normalmente nos torneios, em um combinado com o meu treinador, eu fico sem muito acesso ao Instagram e fico só falando no WhatsApp com as pessoas mais próximas da minha equipe, alguns amigos e a família", disse o tenista em entrevista ao Estadão.

Juntos, eles definem também como será calendário e projeções de ranking - o brasileiro é o atual 145º do mundo. "Sei que tem muita coisa pela frente. Tenho metas de ranking, de títulos mas isso é mais pessoal e converso com meu treinador. Não gosto de falar porque vai criar expectativas."