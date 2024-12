Jokic obtém seu nono 'triple-double' na temporada, e Nuggets vencem Pelicans na prorrogação

Após um início lento, Nikola Jokic foi o destaque do Denver Nuggets na vitória sobre o New Orleans Pelicans por 132 a 129, na prorrogação, na noite deste domingo. O pivô sérvio terminou a partida com 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, seu nono "triple-double" na temporada.

Jokic não pontuou nos primeiros 21 minutos de jogo em Nova Orleans, mas foi fundamental na reação dos Nuggets no último quarto. Faltando cerca de 8 minutos para o fim da partida, o time da casa vencia por 107 a 98. Jokic marcou sete pontos em um intervalo de pouco menos de 4 minutos e os Nuggets viraram para 113 a 109.

Após de 119 a 119, o pivô do Denver marcou os primeiros seis pontos da prorrogação. Depois o time só precisou administrar o placar para chegar à vitória. Além de Jokic, Jamal Murray, com 27 pontos (incluindo os 5 últimos do time na prorrogação), e Russell Westbrook, com 21, também se destacaram pelo Denver.