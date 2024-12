João Fonseca ganha R$ 3 milhões por título do Next Gen e já supera números de Guga aos 18 anos

João Fonseca é, de longe, a maior promessa já vista no tênis brasileiro em toda a história. O título do Next Gen Finals - torneio que reúne os melhores sub-20 do ranking da ATP - no domingo na Arábia Saudita é uma prova disso e mostra porque o carioca tem encantado o circuito e no começo de 2024 chegou até a ser apontado por Novak Djokovic como nome para ficar de olho.

Se de fato vai conseguir figurar na elite do tênis é parte de um processo longo e nem sempre é uma "receita de bolo", mas Fonseca tem todos os ingredientes e seus números aos 18 anos superam, de longe, os de Gustavo Kuerten, maior nome do tênis masculino na história do Brasil.

João Fonseca encerra sua temporada como número 145 do ranking. Guga, no ano em que completou 18 anos, em 1994, terminou o ano como 418 do mundo pela ATP.