Garro revela detalhes da convivência com Memphis Depay no Corinthians: 'Ele é especial'

O meio-campista Rodrigo Garro fez muitos elogios ao atacante Memphis Depay, seu companheiro de time do Corinthians. Além de valorizar o futebol do holandês, Garro salientou o aspecto altruísta e o lado humano de Depay, falando sobre a convivência com o atacante.

"Ele não é só um jogador de futebol, mas também há um outro lado. Vai à favela ajudar pessoas carentes. Hoje me pediu um vídeo para uma criança com câncer. (Depay) É muito especial nesse sentido. Não só no futebol. Me surpreendeu", afirmou Rodrigo Garro em entrevista ao jornal argentino Olé.

Depay foi anunciado pelo clube de Parque São Jorge no início de setembro. Garro contou como foi a reação do elenco alvinegro ao saber da possibilidade de chegada do atleta holandês.