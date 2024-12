Direção do Cruzeiro oficializa Dudu, ex-Palmeiras, e acerta acordo até 2027

A direção do Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira a contratação de Dudu. O atacante, ex-Palmeiras, assinou contrato até o fim de 2027, após rescindir seu vínculo com o Palmeiras, no início do mês. O acerto entre as partes já era esperado desde antes do fim do Brasileirão.

"Um cria da toca sempre terá o DNA cabuloso!??", anunciou o clube mineiro, nas redes sociais, em referência à história do jogador com o time celeste. "Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa. Com contrato até o fim de 2027, o vitorioso atacante chega para escrever novas páginas heroicas e imortais com o manto mais cabuloso do mundo. Seja bem-vindo de volta, Dudu!".

Dudu foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro. Em 2011, ele foi negociado com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Três anos depois, voltou ao Brasil para defender o Grêmio, de onde se transferiu para o Palmeiras em 2015. Em 2019, chegou a fazer uma breve saída do clube alviverde para jogar no Catar. Mas retornou menos de dois anos depois.