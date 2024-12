Carlos Augusto marca e Inter de Milão vence time de Fàbregas no Italiano

Com gol do brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, a Inter de Milão faturou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano nesta segunda-feira. Em casa, o time milanês venceu o Como 1907 por 2 a 0, com ambos os gols marcados no segundo tempo, no estádio Giuseppe Meazza.

O triunfo manteve a Inter na briga pela liderança da tabela. O terceiro colocado soma 37 pontos, contra 38 do vice-líder Napoli e 40 da líder Atalanta. A equipe de Milão, no entanto, tem um jogo a menos na tabela. Ou seja, poderá se igualar à primeira colocada futuramente.

Já o Como, do técnico Cesc Fàbregas, ex-jogador de Barcelona e Arsenal, tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com 15 pontos, aparece no 16º lugar, duas posições acima da zona da degola.