Bisneto do Mussolini faz gol na Série B da Itália e torcida comemora com gesto fascista

Bisneto Benito Mussolini, o lateral direito Romano Floriani Mussolini, de 21 anos, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória do Juve Stabia sobre o Cesena por 1 a 0 em jogo válido pela Série B do Campeonato Italiano, neste domingo, e causou polêmica.

Depois que o locutor do estádio Romeo Menti, em Vicenza, mencionou o primeiro nome do jogador (Romano) as arquibancadas começaram a entoar o sobrenome de Mussolini e alguns torcedores realizaram a saudação usada na época do líder fascista, conhecido como "Il Duce".

Romano Floriani Mussolini foi cedido pela Lazio para o Juve Stabia, e o empréstimo termina em junho de 2025. Ele começou nas categorias de base da Roma, e neste temporada tem 19 partidas disputadas (1 pela Copa da Itália e 18 pela Série B).