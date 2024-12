Salah brilha, Liverpool derrota Tottenham em jogo de nove gols e dispara na liderança do Inglês

O bom momento do Liverpool, inclusive, reflete na tabela de classificação. Com o tropeço do Chelsea, abriu quatro pontos na liderança: 39 a 35. O Arsenal é o terceiro, com 33, seguido pelo Nottingham Forest, com 31. Já o Tottenham continua com uma campanha modesta, no 11º lugar, com 23.

Liverpool e Tottenham entraram em campo buscando vencer a partida, mas o líder do campeonato vive grande fase e não deu a menos chance para o rival. Aos 22, Alexander-Arnold cruzou para Luis Díaz, que cabeceou com estilo para acabar com um jejum de dez jogos sem gols.

O Tottenham continuou batendo o Liverpool de igual para igual e foi castigado. Aos 35, Robertson cruzou, Szoboszlai desviou com o ombro e Mac Allister completou de cabeça para o gol. O time da casa até chegou a diminuir, aos 40, com Maddison, mas foi apenas um susto.

Aos 45, o Liverpool silenciou o estádio ao fazer 3 a 1. Szoboszlai tabelou com Salah e tocou entre as pernas de Forster para ampliar. A vantagem era tão grande que o Tottenham resolveu ir para o tudo ou nada na segunda etapa. O time visitante, então, foi ainda mais aniquilador.

Em um contra-ataque espetacular, aos oito, Mac Allister acionou Gapko, que tocou para Luis Díaz. O colombiano voltou para Gapko, que chutou em cima da marcação. A bola sobrou para Salah. O egípcio só empurrou. O quinto saiu aos 15, novamente com Salah, que se isolou na artilharia do Inglês.

Apesar da vitória esmagadora, o Liverpool continuou atacando e desperdiçou grandes oportunidades, principalmente com Luis Díaz. O Tottenham chegou a fazer dois gols, com Kulusevski e Solanke, mas não ficou nem perto de impedir mais uma vitória do líder da competição.