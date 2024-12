João Fonseca repete Alcaraz e Sinner e conquista o Next Gen Finals aos 18 anos

Com uma campanha invicta, o brasileiro João Fonseca (145º do ranking da ATP) voltou a vencer o norte-americano Learner Tien (122º), neste domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita, na decisão do Torneio Next Gen Finals, e conquistou o título do Torneio Next Gen Finals, torneio que engloba os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial.

Com muito volume de jogo e boa regularidade, o brasileiro levou um susto no início, mas foi agressivo conseguiu virar o placar e fechar a partida em 3 sets a 1, com parciais de 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 em 1h27 de partida, consolidando-se como a maior promessa do tênis brasileiro.

Com a vitória, Fonseca, que ingressou neste ano no circuito da ATP, alcançou um feito impressionante. Aos 18 anos e três meses de idade, ele é apenas o terceiro tenista com menos de 19 anos a conquistar o título da competição, criada em 2017. Os outros dois competidores foram Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Em 2019, aos 18 anos e dois meses, Sinner foi campeão e, em 2021, com 18 anos e seis meses na ocasião, Alcaraz levou o troféu.