Diretoria do Flamengo decide não renovar contrato com o zagueiro David Luiz

O Flamengo tem quatro defensores para o setor defensivo atualmente: Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e o novato Cleiton. Com a dispensa de David Luiz, o clube agora deve ir ao mercado atrás de um outro nome, ou ver a possibilidade de subir algum jogador da base para a posição.

Com uma carreira consolidada na Europa, David Luiz retornou ao Brasil no fim de 2021. Pelo clube carioca, ele fez 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Neste período, ele marcou quatro gols e deu duas assistências. O zagueiro deixa a Gávea com uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca conquistados em seu currículo.