Conegliano, da brasileira Gabi, atropela chinesas e conquista seu terceiro título mundial

Com uma defesa sólida e um bloqueio eficiente, as chinesas começaram melhor a decisão e abriram 4 a 1 e mantiveram a vantagem durante boa parte do primeiro set. O Conegliano chegou a ficar atrás por 18 a 14, mas se recuperou no final e virou para 25 a 21, com ótima atuação de Haak, maior pontuadora da partida com 25 pontos.

O triunfo na primeira parcial deu confiança à equipe italiana, que abriu 8 a 4 no segundo set. Com a ponteira Gabi segurando o ataque de Yingying Li, principal arma ofensiva da equipe chinesa, no fundo de quadra, e Haak inspirada no ataque, o Conegliano fez 22 a 11 e fechou o set em 25 a 15 após Wang errar o saque.

No terceiro set, o Tianjin recuperou o volume de jogo e deu mais trabalho, ficando em vantagem por 9 a 5, mas logo as italianas reagiram, com um saque potente, e confirmou a vitória no set, por 25 a 20 e no jogo por 3 a 0.

O terceiro lugar na competição ficou com o também italiano Vero Vôlei, que derrotou o brasileiro Dentil Praia Clube por 3 sets a 0 na disputa da medalha de bronze.