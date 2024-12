Chelsea para no Everton e encerra série de vitórias; United leva três do Bournemouth

O panorama pouco mudou no segundo tempo. A equipe do técnico Enzo Maresca continuou pressionando, marcando em linhas altas, mas a melhor oportunidade de gol nos minutos iniciais foi do Everton, com o goleiro Robert Sánchez salvando com os pés um chute rasteiro à queima-roupa de Harrison.

Conforme o tempo passava, a paciência dos atletas do Chelsea diminuía e as jogadas saíam piores. Além da dificuldade em furar o bloqueio do Everton, o time da casa passou a levar perigo em contragolpes. Com Sancho bem marcado e Palmer apagado, o conjunto londrino pouco produzia no setor ofensivo e não conseguiu estufar a rede pela primeira vez depois de 11 partidas.

Na próxima rodada, na quinta-feira, o Chelsea recebe o Fulham em Stamford Bridge, às 12h (horário de Brasília). Mais cedo, às 9h30, o Everton visita o Manchester City no Etihad Stadium.

Também neste domingo, o Manchester United sofreu um baque e perdeu o moral que conquistou com a torcida após a vitória no clássico com o Manchester City ao sair derrotado pelo Bournemouth, em pleno Old Trafford, por 3 a 0. Com o resultado, a equipe visitante alcançou a quinta colocação, com 28 pontos e deixou o United em 13º, com 22.

No primeiro tempo, o time casa pressionou, principalmente com Bruno Fernandes, mas foi pouco eficiente. Do outro lado, os visitantes chegaram ao gol em uma das poucas investidas ao ataque. Aos 28 minutos, em jogada de bola parada, Huijsen se antecipou à marcação em jogada de bola parada e cabeceou sem chances para Onana.

A equipe do técnico Rúben Amorim continuou pressionando no início da etapa final, até Kluivert sofrer pênalti, aos 13 minutos, convertido pelo próprio meia. O gol abalou o time da casa, que sofreu o terceiro na sequência. O brasileiro Evanilson carregou a bola do meio para a esquerda e enfiou a bola na área para Ouattara, que só rolou para Semeyo completar para o gol e fechar o placar.