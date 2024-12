Augusto destaca volta por cima do promete Corinthians 'mais forte' em 2025

A expressão de alívio no rosto do presidente Augusto Melo era de quem tirou uma 'montanha' das costas com o excelente fim de temporada do Corinthians, que deixou a zona de rebaixamento e conseguiu uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. O mandatário teve um ano de muita pressão dentro e fora das quatro linhas, com o pedido de impeachment. Com um sorriso no rosto, ele prometeu um 2025 totalmente diferente.

"A temporada de 2025 será um ano totalmente diferente. Vamos brigar por títulos. Nem o corintiano mais fanático acreditava que terminaríamos o ano em alta. Temos um futuro promissor após todas as dificuldades que passamos. Nossa prioridade foi sair dessa zona de desconforto e conseguimos ir muito além disso. A partir de agora vai ser um novo desafio. O Corinthians vem muito mais forte em 20225", afirmou à TV Corinthians.

O presidente fez uma análise da temporada e admitiu ter cometido alguns erros no processo. "Talvez tenha tido um pouco da falta de experiência, confiar em pessoas que tinham capacidade. Mas todos somos seremos humanos e estamos sujeitos a errar, graças a Deus aprendemos muito. Foi uma janela difícil porque a situação que pegamos o clube era complicada, não imaginávamos que teríamos tantos problemas. Quanto tentamos comprar pelo menos parcelado, tivemos dificuldade porque não tínhamos credibilidade", disse.