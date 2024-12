Usyk vemce Fury na revanche e mantém títulos mundiais dos pesos pesados

O boxeador ucraniano Oleksandr Usyk manteve os títulos mundiais do Conselho Mundial (CMB), Associação Mundial (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, ao derrotar o inglês Tyson Fury, por pontos, após 12 assaltos. Os três jurados apontaram 116 a 112.

Foram reveladas as premiações de Usyk e Fury. O duelo dividiu US$ 190 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão). O ucraniano Usyk recebeu US$ 114 milhões (cerca de 690 milhões) para defender pela primeira vez os títulos. O ex-campeão britânico Fury vai ficar com US$ 76 milhões (R$ 460 milhões).

Usyk, de 37 anos, foi campeão olímpico em Londres/2012 e está invicto no profissionalismo, com 23 vitórias, das quais 14 por nocaute. Aos 36 anos, Fury acumula 34 triunfos, com 24 nocautes. Ele perdeu duas vezes (ambas para Usyk) e tem um empate.