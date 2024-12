Patrik Schick marca quatro vezes e comanda goleada do Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão

Comandado pelo faro de artilheiro de Patrik Schick, o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Freiburg neste sábado e goleou o rival pela contagem de 5 a 1. Iluminado, o atacante checo foi o destaque da partida ao balançar as redes quatro vezes. Florian Wirtz completou o placar elástico enquanto Vincenzo Griffo descontou para os visitantes.

O resultado deixa a equipe do técnico Xabi Alonso na segunda colocação da competição com 32 pontos, a quatro do líder Bayer de Munique. O revés complicou as pretensões do Freiburg de buscar uma aproximação junto ao pelotão de frente. O time permanece estacionado na parte intermediária da classificação e soma 24 pontos.

O campeonato agora será interrompido por causa do período de Natal e ano novo e só volta em janeiro. No dia 10, o Leverkusen visita o Borussia Dortmundo para manter o embalo no torneio. Já o Freiburg recebe o Kiel no dia seguinte.