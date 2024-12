Morre campeão do mundo de 1966 que lutou por contratos melhores para os jogadores

O meia-atacante George Eastham, que conquistou a Copa do Mundo de 1966 com a seleção da Inglaterra, morreu, na sexta-feira, aos 88 anos. Ídolo do Stoke City, o atleta ficou conhecido por seu ativismo social. A causa da morte não foi divulgada.

No comunicado, o Stoke City se mostrou "imensamente triste" por perder uma "lenda do clube", no qual Eastham atuou por oito temporadas. Ele ficou marcado por marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, em Wembley, que levou sua equipe à conquista da Copa da Liga inglesa de 1972.

Eastham também fez 19 jogos pela seleção inglesa, seguindo o caminho traçado por seu pai, também George Eastham, embora a última dessas partidas tenha sido antes do Mundial. Presente no elenco campeão, ele esperou 41 anos para receber sua medalha, já que a Fifa decidiu em 2007 que elas deveriam ser distribuídas também aos atletas que não foram a campo no torneio.