Ladies Cup decreta exclusão definitiva do River Plate após caso de racismo em jogo com Grêmio

O Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu neste sábado pela exclusão definitiva do River Plate da edição atual e futuras do torneio após o caso de racismo durante a partida contra o Grêmio. Na ocasião, a atleta Candela Díaz, do clube argentino, imitou um macaco em direção ao gandula. Irritada, a equipe gremista deixou o campo.

"Em reunião neste sábado, o Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu pela exclusão definitiva do River Plate-ARG de todas as edições futuras da competição. A organização reforça o posicionamento antirracista e reafirma que jamais irá tolerar casos dessa natureza. Desde o ocorrido, estamos prestando todo o apoio jurídico aos envolvidos. Além disso, durante a final entre Bahia e Grêmio, neste domingo, às 16h, no Estádio do Canindé, teremos diversas ações para fortalecer a luta contra a discriminação racial", diz a nota.

Os organizadores ressaltaram que a punição será aplicada a todos os clubes que cometeram ações similares. "Reiteramos o respeito pelo River Plate-ARG, instituição que participou das edições de 2021 e 2024, mas não iremos aceitar este tipo de episódio dentro do campeonato. A mesma medida será adotada com outros participantes em caso de ações similares, o que esperamos que não aconteça, já que é um tema que não tem espaço dentro da sociedade", completou.