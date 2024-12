José Mourinho passará por cirurgia em Portugal em meio à pressão no Fenerbahce

O técnico José Mourinho, do Fenerbahçe, deixou Istambul, neste sábado, por causa de "um problema de saúde", de acordo com a imprensa turca. O comandante passará por um procedimento cirúrgico em Portugal para a retirada da vesícula, procedimento simples e de rápida recuperação, segundo o jornal português "A Bola". Assim, ele passará as festas de final de ano com a família e retornará à Turquia nos primeiros dias de 2025.

Mourinho aproveitou a pausa de duas semanas da Superliga turca para realizar a cirurgia. Ele deu uma semana de folga para os atletas, já que o seu time só volta a campo em 5 de janeiro, contra o Hatayspor. Os jogadores estrangeiros também já deixaram Istambul.

A viagem acontece em um período delicado do treinador português no comando do Fenerbahçe. Ele tem sido pressionado pela torcida e pela direção por causa dos resultados recentes do clube. Com o empate por 1 a 1 com o Eyupspor, na sexta-feira, a equipe pode ver o rival, Galatasaray, disparar na liderança da Superliga se vencer o Kayserispor neste domingo. O Galatasaray soma 41 pontos, em 15 jogos, enquanto o Fenerbahçe é vice-líder, com 36, em 16 duelos.