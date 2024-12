João Fonseca domina Van Assche e avança à final do Torneio Next Gen Finals contra Learner Tien

O brasileiro foi dominante na partida contra Van Assche, com saques fortes e precisos, mostrando evolução no decorrer do torneio e fazendo seu melhor jogo até aqui.

Os dois tenistas abusaram dos saques rápidos e com efeito e mantiveram a disputa o equilibrada nos dois primeiros games. O brasileiro, porém, passou a dominar e teve duas chances de quebra no segundo serviço do francês, que reagiu com três aces para fazer 2 a 1. Nos games seguintes, porém, o tenista carioca jogou com agressividade e pressionou o adversário na devolução, quebrando o serviço de Van Assche e confirmando os seus dois para fechar o set em 4 a 2.

Na segunda parcial, o brasileiro de 18 anos continuou imprimindo um bom ritmo, mas Van Assche equilibrou as ações com um saque potente, tornando o duelo tenso. No quinto game, porém, quando o francês parecia melhorar na partida, João Fonseca conseguiu a quebra. Com um desconforto na coxa direita, o francês pediu atendimento médico e, na volta, o carioca não deu chances a ele, fechando o set, por 4 a 2, com tranquilidade.

Consistente em quadra, João Fonseca esbanjava confiança e, logo no primeiro game, quebrou o serviço de Van Assche. Ele teve a chance de abrir 3 a 0, mas desperdiçou três break points e o francês conseguiu respirar na disputa. Na sequência, porém, o brasileiro dominou os games e fechou em 4 a 1.

Antes do confronto deste sábado, João Fonseca havia derrotado o francês Arthur Fils, Learner Tien e o checo Jakub Mensik, avançando às semifinais como primeiro colocado no Grupo Azul.

No outro confronto da semifinal, Learner Tien derrotou o compatriota Alex Michelsen no tie-break, com parciais de 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1, para alcançar a decisão do torneio.