Fortaleza anuncia Diogo Barbosa, ex-Fluminense

O Fortaleza anunciou neste sábado a contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa. Campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense, ele assinou até dezembro de 2026 com opção de renovação por mais um ano. O clube carioca facilitou a negociação por causa do volante Hércules, que foi oficializado como reforço do Tricolor carioca para a próxima temporada.

"Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Diogo Barbosa chega ao clube cearense com 32 anos. Nesta temporada, defendeu o Fluminense em 41 oportunidades e deu uma assistência. Ele tem passagens ainda por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Atlético-GO, Coritiba, Guarani, Sport, Vasco e Vila Nova. Ele tem inúmeros títulos no currículo, incluindo o da Libertadores pelo clube das Laranjeiras.