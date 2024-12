Erick Pulgar admite 'temporada difícil' no Flamengo e nega volta ao futebol chileno

Pulgar voltou a ganhar confiança com Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. O ex-lateral e agora treinador chegou a comparar o chileno com Sergio Busquets dos tempos de Barcelona e já afirmou para a diretoria que pretende contar com o atleta na próxima temporada, com Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Mundial de Clubes.

A imprensa chilena vinha cogitando um interesse do Colo-Colo pelo atleta, que desmentiu a informação. Erick Pulgar deve honrar o contrato com o Flamengo, mas não esconde o desejo de atuar no futebol europeu. O volante tem 30 anos e já passou por Bologna e Fiorentina, da Itália.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca está prevista para ocorrer no dia 12 de janeiro, frente ao Boavista, no Maracanã.