Chuvas alagam novo gramado do Pacaembu e final masculina da Taça das Favelas é cancelada

Os estragos provocados pela tempestade foi grande. O gramado sintético do estádio ficou cheio de lama. Já a pista de atletismo ao redor do campo virou um córrego. As estruturas do local não conseguiram escoar a água de maneira satisfatória.

O complexo do Pacaembu ainda passa por reformas. O local tem recebido testes antes da reinauguração oficial, que está prevista para o dia 25 de janeiro de 2025, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.