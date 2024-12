Atlético de Madrid marca no fim, quebra tabu contra Barcelona e é líder do Campeonato Espanhol

Com DNA do técnico Diego Simeone e na base da emoção, o Atlético de Madrid derrotou o Barcelona, de virada, por 2 a 1, neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de assumir a liderança da competição, o time fechou as portas do Real Madrid, que estava comemorando o empate até os acréscimos, quando saiu o gol do triunfo do rival.

O Atlético de Madrid quebrou também um tabu de 18 anos sem vencer o Barcelona fora de casa no Campeonato Espanhol. Esta também foi a primeira vez que Diego Simeone venceu o time catalão como visitante nos seus 13 anos à frente do clube. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Atlético de Madrid havia perdido todos.

O momento do Atlético Madrid é impressionante. A liderança veio através de uma sequência de sete triunfos consecutivos no torneio e 12 no total. Agora, tem 41 pontos, contra 38 do Barcelona. O Real Madrid, que enfrenta o Sevilla no domingo, soma 37. O Athletic Bilbao fecha o G-4 com 36.