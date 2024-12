Palmeiras oficializa chegada de primeiro reforço para 2025 e tenta Andreas Pereira

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Facundo Torres. O uruguaio de 24 anos estava no Orlando City, dos Estados Unidos, e é o primeiro reforço para a temporada 2025, quando o clube disputará o Mundial de Clubes. Ele desembarcou em São Paulo na quarta, realizou exames e assinou o contrato no dia seguinte. As partes firmaram acordo com vínculo de cinco anos, até dezembro de 2029.

"Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar", disse o jogador.

Revelado nas categorias de base do Peñarol, clube onde atuou ao lado do lateral-esquerdo Piquerez, Torres acumula passagens pela seleção uruguaia desde a categoria sub-15. Ele esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e recentemente foi chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para os últimos confrontos contra Colômbia e Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026.