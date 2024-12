LeBron bate recorde de Abdul-Jabbar e Lakers superam Kings na NBA; Celtics perdem

"É apenas um compromisso com a arte e com a paixão e amor que tenho pelo jogo. Eu não costumo perder ritmo durante as férias. Sempre tento manter meu corpo em ótima forma", comentou LeBron, que soma mais de 1.500 jogos em sua carreira.

Contra os Kings, fora de casa, o astro foi decisivo na vitória por 113 a 100 ao contribuiu com 19 pontos, seis rebotes e sete assistências. Anthony Davis obteve um "double-double" de 21 pontos e 20 rebotes. Pelos Kings, De'Aaron Fox marcou 26 pontos, enquanto Domantas Sabonis terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos: 18 pontos e 12 rebotes, além de nove assistências.

Os Lakers ocupam o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 12 derrotas. Os Kings apresentam retrospecto quase invertido: 13 triunfos e 15 revezes, no 12º posto da tabela.

Líder do Oeste, o Oklahoma City Thunder reagiu após ser batido pelo Milwaukee Bucks na final da NBA Cup, na terça. Fora de casa, superou o Orlando Magic por 105 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o nome do jogo, com 35 pontos. Isaiah Hartenstein ajudou com um "double-double" de 12 pontos e 12 rebotes.

O Thunder apresenta a segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, líder do Leste. O time de Oklahoma City soma 21 vitórias e cinco derrotas. Já o Magic figura na quarta posição do Leste, com 17 triunfos e 12 revezes.

Dono da terceira melhor campanha da temporada regular, o Boston Celtics tropeçou diante de sua torcida. Perdeu por 117 a 108 para o Chicago Bulls, liderado por Zach LaVine, cestinha da partida, com 36 pontos. Ele teve a companhia de Nikola Vucevic, autor de 16 pontos e 14 rebotes.