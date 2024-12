Facundo Torres diz estar ansioso para jogar no futebol brasileiro: 'Palmeiras é muito grande'

Primeiro reforço para a temporada 2025, o atacante Facundo Torres chega para aumentar a disputa por posições no ataque do Palmeiras. Vindo do Orlando City, dos Estados Unidos, o jogador afirmou o que espera conquistar no futebol brasileiro.

"Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. É um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar", afirmou o atacante de 24 anos.

O jogador aproveitou a sua chegada para conhecer a estrutura do clube e ficou impressionado com a condição de trabalho que a agremiação oferece. "É de nível mundial. Pude conhecer um pouco e a verdade é que não falta nada para trabalhar. Aqui, o jogador tem tudo à disposição para colocar em prática o máximo nível no campo. Estou com a ambição de conquistar coisas grandes", comentou.