Com início eletrizante, Bayern goleia o RB Leipzig e mantem a liderança isolada no Alemão

O Bayern de Munique confirmou a sua condição de líder isolado do Campeonato Alemão com uma atuação irrepreensível nesta sexta-feira, em jogo que abriu a rodada do final de semana, ao golear o RB Leipzig por 5 a 1, atuando na Allianz Arena.

Com o resultado, o time alemão chegou aos 36 pontos e segue isolado no topo da classificação. O RB Leipzig, que buscava um triunfo para tentar encostar no pelotão de frente, viu seus planos frustrados. A equipe permanece no quarto posto (27), e corre o risco de ser alcançado pelo Freiburg.

Com o período de descanso por conta do final de ano, os dois times só voltam a jogar pela competição nacional em janeiro. O Bayern visita o Borussia Monchengladbach no dia 10, tentando manter o embalo no torneio. Dois dias depois, a equipe de Leipzig busca a reabilitação ao receber o Werder Bremen.