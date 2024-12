Com destaque do Corinthians, seleção brasileira sub-20 é convocada para o Sul-Americano

O volante Gabriel Moscardo, vendido pelo Corinthians para o Paris Saint-Germain e que está emprestado para o Reims, da França, foi lembrado por Ramon Menezes, assim como o atacante Wesley, revelado pelo clube de Parque São Jorge e que veste a camisa do Al-Nasr, da Arábia Saudita.

O Brasil está no Grupo B do Sul-Americano, junto com Bolívia, Argentina, Equador e Colômbia. Na fase inicial, os times da mesma chave se enfrentam. Os três primeiros de cada grupo avançam para o hexagonal final, quando todas as equipes se encaram. Os quatro primeiros garantem lugar no Mundial Sub-20, no Chile.

Confira a lista dos convocados da seleção brasileira sub-20:

Goleiros - Felipe Longo (Corinthians), Otávio (Cruzeiro) e Robert (Atlético-MG);

Laterais - JP Chermont (Santos), Pedro Lima (Wolverhampton), José Guilherme (Grêmio) e Leandrinho (Vasco);

Zagueiros - Anthony (Goiás), Bordon (Lazio), Iago (Flamengo) e Jair Paula (Santos);