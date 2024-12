Atlético-MG anuncia que Arena MRV terá grama sintética e é mais um clube a usar piso artificial

O Atlético Mineiro anunciou que a Arena MRV passará a usar gramado inteiramente sintético em vez do natural, na próxima temporada. A intenção do clube é manter a qualidade do campo durante o ano mesmo com os eventos adicionais que o estádio pode receber.

A mudança é um desejo antigo da diretoria, que recebe reclamações sobre o gramado da arena desde que o local foi inaugurado em 2023. Sobretudo por conta da arquitetura do estádio, que impede que certos pontos do campo recebam luz solar, o Atlético não conseguia deixar a grama com condições aceitáveis para jogo.

Com autorização para a troca dada pela prefeitura de Belo Horizonte desde outubro, o time mineiro só iniciará as obras nas próximas semanas. O clube planeja que tudo esteja pronto para o início do Campeonato Brasileiro, no fim de março. Antes disso, o Atlético disputará o Estadual.