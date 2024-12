Zubeldía crava São Paulo campeão da Libertadores: 'Estou convencido'

O treinador argentino lamentou a eliminação na Libertadores desse ano para o Botafogo, nas quartas de final. Para Zubeldía, o São Paulo tinha totais condições de ir mais longe na competição continental.

"Na Libertadores, vocês sabem, foi uma boa série. Eu senti que essa Copa Libertadores nós ganharíamos. Eu senti que ganharíamos, o momento da comissão técnica era bom, dos jogadores era bom e do clube também. Mas os tempos de Deus são divinos. Vamos seguir trabalhando, por isso eu queria entrar na próxima. Vamos seguir martelando", garantiu.

Zubeldía ainda foi questionado se teve a possibilidade de deixar o São Paulo ao longo da temporada. O técnico admitiu que recebeu sondagens. "Veio a seleção do Equador e uma outra equipe importante, mas meu dever, meu compromisso é com o São Paulo. Eu disse ao Belmonte (diretor de futebol), ao Rui e a todos: 'Pode vir o Real Madrid que não vou'. Por minha decisão, não posso causar um dano ao São Paulo. Sou comprometido, me jogo no projeto", complementou.