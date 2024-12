Renato Gaúcho agradece interesse de Santos e Vasco mas recusa oferta: 'Recarregar as baterias'

Disponível no mercado desde a saída do Grêmio, o treinador Renato Gaúcho usou as redes sociais nesta quinta-feira para agradecer o interesse do Santos e do Vasco em seu trabalho. Sob a justificativa de que "precisa descansar", ele não pretende assumir nenhum clube no momento.

"Tivemos ótimas conversas nos últimos dias. Os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e preciso recarregar as baterias", afirmou o ex-atacante.

Sem treinador desde o dia 18 de novembro, quando demitiu o técnico Fábio Carille após conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria santista conversou com o técnico gaúcho e apresentou a proposta. Informalmente, o ídolo do Grêmio considerou a oferta paulista mais vantajosa, mas preferiu manter o período de descanso.