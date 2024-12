Ponte Preta negocia com Santos, mas Vinícius Balieiro trava transferência e continua na Vila

A Ponte Preta chegou a encaminhar junto ao Santos a contratação por empréstimo do meia Vinicius Balieiro. A negociação era dada como certa, mas o atleta acabou batendo o pé e optou por não deixar o clube do litoral paulista.

O atleta tem vínculo até o fim de 2025 com o Santos e entende que esta é a última oportunidade para tentar se firmar na equipe principal. A diretoria, encabeçada por Marcelo Teixeira, já não trata a situação com otimismo e entende que uma venda seria o melhor caminho ou até um empréstimo desde que ocorra uma compensação financeira.

O meia tem 25 anos e estava no Ituano, que acabou rebaixado à Série B do Brasileiro. Ele fez apenas seis partidas pelo clube do interior no ano passado e seis pelo Santos, no Campeonato Paulista.