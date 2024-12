João Fonseca bate americano e garante vaga na semifinal do Next Gen Finals

Fonseca arrasou seu adversário de 19 anos, nesta quinta, nos dois primeiros sets, com dois "pneus" em sequência. Tien só faturou seu primeiro game no terceiro set, após 30 minutos de partida. Depois da exibição de altíssimo nível, o brasileiro perdeu intensidade e caiu de produção. Acabou sofrendo a primeira quebra no quarto game do terceiro set: 3 a 1.

Mas a reação veio forte. Retomando o ritmo do início da partida, Fonseca voltou a pressionar o americano e confirmou a vitória. Ele terminou a partida com 17 bolas vencedoras, contra 14 do americano. E anotou 17 erros não forçados, contra 21 do adversário.

Já classificado, Fonseca volta à quadra na sexta-feira para seu terceiro e último jogo desta fase de grupos, contra o checo Jakub Mensik.

REGRAS DIFERENTES

O Next Gen, um dos torneios mais novos do calendário, conta com regras diferentes a cada edição. As partidas são decididas em melhor de cinco sets curtos, sendo que cada parcial é vencida pelo tenista que vencer quatro games.

Não há troca de lados após o primeiro game. Eles trocarão de posição e poderão descansar por 90 segundos após os três primeiros games e também no final do set. Durante o tie-break, a mudança de lado acontece a cada seis pontos. O intervalo ao final do set será de 90 segundos.