Corinthians vai enfrentar time venezuelano estreante na Libertadores

Os potes foram definidos via ranking da Conmebol. A fase prévia da Libertadores tem três etapas. Corinthians e Bahia, que estavam no pote 1, entram diretamente na segunda etapa. Os confrontos são de mata-mata, com jogos de ida e volta.

Dos 19 times das fases preliminares da Libertadores, seis entram na primeira fase, que não conta com equipes brasileiras. Três clubes avançam para a etapa seguinte e entram no pote 2, podendo ser adversários de Corinthians e Bahia. Os times brasileiros não se enfrentam na segunda fase, mas podem se encontrar na terceira fase.

Na segunda fase, times do mesmo país não podem se enfrentar, a menos que um deles tenha vindo da fase anterior. Os oito vencedores se encaram em quatro confrontos na terceira fase. Esse chaveamento também será definido no sorteio dessa quinta-feira e não terá travas da Conmebol. Os quatro ganhadores da terceira etapa ingressam na fase de grupos da Libertadores de 2025.

Confira os duelo das fases preliminares da Libertadores (times à esquerda jogam o primeiro jogo em casa):

FASE 1

Representante da Bolívia (a definir) x Nacional-EQU