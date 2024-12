Corinthians sonda Guilherme Arana, mas Atlético-MG pretende segurar lateral-esquerdo

Desde o retorno de Arana ao Brasil, ele foi pentacampeão mineiro (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil (ambos em 2021) e da Supercopa do Brasil (2022). Nesta temporada, foi mais uma vez peça essencial, com 51 jogos, na equipe que terminou com dois vice-campeonatos - Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, já foram 222 partidas com o Atlético-MG.

Antes disso, o jogador já fez história no Corinthians. Ele foi campeão do Brasileirão em 2015 e 2017, além do Paulistão neste último ano. Em 2015, Arana integrou o grupo corintiano vencedor da Copinha.

Na seleção, a primeira convocação foi em 2019. Desde então, fez parte do grupo campeão olímpico em Tóquio-2020 e é figura presente nas últimas convocatórias, por vezes como titular.

O Corinthians conta, atualmente, com três laterais-esquerdos no elenco: Matheus Bidu, que terminou a temporada de 2024 como titular; Hugo e Diego Palacios, equatoriano que voltará a ficar disponível em 2025.