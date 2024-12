Chelsea bate Shamrock Rovers, mantém 100% de aproveitamento e avança em primeiro na Liga Europa

Com a intenção de fazer valer o mando de campo, o Chelsea iniciou o confronto partindo para a pressão. Com muito mais posse de bola e apostando na movimentação de seus jogadores, o time inglês contou com a colaboração da defesa adversária para abrir o placar.

Após lançamento da defesa de Renato Veiga, o meio-campista Burns tentou fazer o recuo de cabeça e tirou o próprio goleiro da jogada. Marc Guiu acompanhou o lance e só completou para a meta vazia: 1 a 0 com 20 minutos de partida.

A alegria, porém, durou pouco. Em uma das poucas vezes que foi ao ataque, o Shamrock Rovers teve um escanteio a seu favor. Na cobrança, Poom chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Jorgensen: 1 a 1 aos 24 minutos.

A igualdade no placar deu a impressão de que o time irlandês poderia complicar as coisas para os mandantes. No entanto, uma nova falha defensiva abriu o caminho para o Chelsea voltar a balançar a rede. Em um novo recuo errado. Marc Guiu se antecipou ao goleiro e chutou rasteiro para fazer 2 a 1 aos 34.

Abatido pela desvantagem o Shamrock se desarticulou em campo e levou o terceiro aos 39. Em assistência de Cucurella, a bola ficou na medida para Dewsbury-Hall chutar cruzado e aumentar para 3 a 1.