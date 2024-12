Após perder vaga para Bortoleto, Bottas volta à Mercedes como piloto reserva

Sem assento no grid da Fórmula 1 para a temporada 2025, o finlandês Valtteri Bottas voltará para a Mercedes como reserva. O experiente piloto, de 35 anos, foi confirmado pelo time alemão nesta quinta-feira, após deixar a Kick Sauber, na qual foi preterido em favor do brasileiro Gabriel Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg.

Bottas tinha contrato com a Sauber somente até o fim deste ano. No entanto, não conseguiu a renovação, assim como o chinês Guanyu Zhou. Ambos foram dispensados. A equipe, que foi adquirida pela Audi, terá uma dupla totalmente nova para 2025, marcando o retorno de um brasileiro ao grid como titular.

O finlandês, então, acertou seu retorno para a Mercedes, equipe onde viveu seus melhores anos na F-1. Ele foi parceiro de Lewis Hamilton entre 2017 e 2021, período em que obteve suas 10 vitórias e suas 20 pole positions da carreira na categoria. Foi ainda vice-campeão mundial em 2019 e 2020, abaixo apenas de Hamilton naqueles campeonatos.