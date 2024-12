Vini Jr. brilha, Real Madrid faz 3 no Pachuca e se sagra campeão da Copa Intercontinental

O talento brasileiro garantiu ao Real Madrid seu nono título mundial. Um gol e uma assistência de Vinícius Júnior, além de um golaço de Rodrygo, ajudaram o time espanhol a construir uma vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, no estádio de Lusail, em Doha. O time mexicano havia sido o algoz do Botafogo nas quartas de final.

O show de Vini Jr. acontece apenas um dia após ele ser eleito o melhor jogador do mundo na premiação da Fifa, o The Best. A cerimônia aconteceu também em Doha. Com o troféu, o atacante encerrou um jejum de 17 anos sem uma honraria deste nível no futebol para um atleta brasileiro.

Até 2023, o torneio disputado anualmente era chamado de Mundial de Clubes, mas a mudança de nome não tira do time vencedor a designação de campeão do mundo. A diferença é que agora há um novo campeonato com o nome de Mundial, que será disputado pela primeira vez entre junho e julho de 2025, em formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções. O próprio Real Madrid e os brasileiros Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense estarão na disputa.