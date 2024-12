Red Bull confirma saída de Sergio Pérez, mas não anuncia nome do substituto

A Red Bull confirmou nesta quarta-feira a saída do piloto Sergio Pérez. O mexicano ainda tinha contrato com a equipe austríaca para disputar a temporada 2025 da Fórmula 1. Mas, de acordo com o time, ambas as partes decidiram encerrar o vínculo de forma antecipada. O nome do substituto de Pérez ainda não foi oficializado, mas deve ser o neozelandês Liam Lawson.

Pérez havia renovado seu contrato com a Red Bull no início deste ano. Seu vínculo se encerraria somente no fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. No entanto, o rendimento do mexicano sofre forte queda ao longo do campeonato deste ano, fazendo a direção da equipe mudar de ideia.

Pérez terminou o Mundial de Pilotos deste ano na modesta oitava colocação, com 152 pontos, quase um terço dos 437 obtidos pelo holandês Max Verstappen, campeão mundial de 2024. O desempenho do mexicano abaixo do esperado tirou a Red Bull da briga pelo título do Mundial de Construtores, que costuma conceder ao campeão uma premiação polpuda.