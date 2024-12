Milwaukee Bucks derrota Oklahoma City Thunder e conquista invicto a segunda edição da NBA Cup

Com atuação de decisiva de Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks conquistou a segunda edição da NBA Cup, nesta terça-feira, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, ao vencer o Oklahoma City Thunder, por 97 a 81. Na temporada passada, o troféu ficou para o Los Angeles Lakers, de LeBron James.

Antetokounmpo, o melhor em quadra, conquistou o "triplo-duplo", ao marcar 26 pontos, agarrar 19 rebotes e dar dez assistências; Lillard somou mais 23 para a equipe de Milwaukee. Shai com 21 foi o destaque do Thunder.

A NBA Cup é um torneio de meio de temporada que acontece paralelamente à temporada regular da NBA. A competição é inspirada em copas tradicionais do futebol europeu e coloca os 30 times da principal liga de basquete dos Estados Unidos em uma disputa paralela à temporada regular.

O Milwaukee Bucks se sagrou campeão invicto. Na fase de grupos, o time passou pelo Grupo B do Leste com quatro vitórias. Na fase eliminatória, eliminou Orlando Magic e Atlanta Hawks.

Já o Oklahoma City Thunder terminou como líder do Grupo B do Oeste. Na fase eliminatória, passou por Dallas Mavericks e Houston Rockets.

O Thunder começou melhor o primeiro quarto e com rápidos contra-ataques dominou o placar, chegando a abrir 18 a 11, mas os Bucks tiveram a pontaria boa para arremessar de longe e fugir da forte marcação do adversário no garrafão.

Com uma cesta de três de Lillard, a 3min25 do final do primeiro quarto, os Bucks ficaram à frente do placar com 22 a 20. A partir daí, os times erraram muito, mas conseguiram pontos importantes em cestas de três.

Thunder se recuperou e fechou o primeiro período na frente: 28 a 27, graças Shai e Hartenstein, com dez pontos cada. Lillard fez sete para os Bucks.

Lillard marcou os cinco primeiros pontos do segundo quarto e colocou os Bucks na frente com 32 a 28, mas os arremessos de três pontos falharam e com isso o Thunder voltou a comandar o placar, graças à velocidade de Williams, sempre eficiente nos contragolpes.

Depois de jogar os 12 minutos do primeiro quarto, Giannis Antetokounmpo descansou até quando restavam 7min24 para acabar o segundo período. A presença, com quatro seguidos, foi suficiente para o time de Milwaukee diminuir o prejuízo para 42 a 41.

Com duas 'pontes aéreas' bem sucedidas de Antetokounmpo e apenas um acerto em 14 tentativas de arremessos de três do Thunder, os Bucks voltaram a liderar com 47 a 46, restando 1min56 para o final do quarto. Essa vantagem foi mantida até o intervalo: 51 a 50.

Antetokounmpo e Hartenstein, com 14 pontos cada, foram os cestinhas na primeira parte do jogo. Lillard fez 12 para os Bucks, enquanto Williams anotou 11 para o Thunder.

Os Bucks voltaram melhor do vestiário e logo abriram 57 a 50 e até aumentaram a vantagem, liderados por Antetokounmpo. A 6min29 di final do período, a vantagem era de 67 s 57.

Os últimos minutos do terceiro quarto foram repletos de erros das equipes, mas o time de Milwaukee conseguiu ser menos pior e fechar com 77 a 64. Thunder foi para o último quarto com apenas três acertos em 27 tentativas de três pontos.

Já os Bucks estavam calibrados e com uma cesta de três do grandalhão López abriu 20 pontos: 86 a 66. A partir daí, o time do técnico Doc Rivers passou a gastar o máximo do tempo no ataque e ainda contou com os intermináveis erros no ataque do Thunder.

Com isso, o relógio 'correu' rápido a favor dos Bucks no final da partida. Uma vitória justa para um time equilibrado, que somou um título invicto.