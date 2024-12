João Fonseca derruba favorito em estreia no Next Gen e fatura maior vitória da carreira

O brasileiro João Fonseca brilhou em sua estreia no Next Gen Finals, nesta quarta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, ao derrotar o francês Arthur Fills (20º do mundo) de virada, pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 3/4(9), 4/2, 4/1 e 4/1.

Estreante no torneio, que reproduz o formato do ATP Finals, Fonseca entrou em quadra como um "azarão" na competição. No entanto, seu histórico diante de Fills tem sido favorável já que esta foi a segunda vitória sobre o francês no ano.

No jogo, após um início bastante disputado, Fills conseguiu ser decisivo e abriu vantagem definindo a primeira parcial. A partir daí, o que se viu foi um completo domínio do brasileiro.