Galvão Bueno na Band em 2025? O que sabemos sobre a possível volta do narrador ao canal

O vínculo do narrador de 74 anos com a Globo se encerra no final de 2024. Para o ano que vem, ele já foi confirmado como a voz do Amazon Prime Video nos jogos em que a plataforma de streaming transmitir do Campeonato Brasileiro.

A Amazon fechou um pacote com a Liga Forte União (LFU) para transmitir o Brasileirão até 2029. A plataforma irá exibir as partidas de Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo e Fortaleza, entre outros que fazem parte do grupo, como mandante.